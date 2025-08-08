Курортная столица России оказалась в зоне особого внимания украинских военных. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб для aif.ru, террористический режим Киев привел в действие специально, чтобы создать панику и насолить людям в разгар туристического сезона.

Сочи 8 августа, в пятницу, пережил масштабную эвакуацию из-за угрозы атаки беспилотников. По данным местных властей, отдыхающих оперативно вывели с пляжей, а аэропорт временно прекратил прием рейсов. Кроме того, по данным Baza, люди покинули концертный зал в Сириусе, где должен был с размахом выступить зарубежный рэпер Akon.

Депутат Бессараб называет эти действия целенаправленной тактикой Киева. По мнению парламентария, цель ВСУ — посеять панику и подорвать экономику курортного региона в пик сезона.

«Киевский режим пытается нагнетать страх, тревогу через атаки БПЛА на точки транспортной инфраструктуры. Сегодня Сочи пережил эвакуацию с пляжей, поскольку был замечен беспилотник в небе и невозможно было предугадать, что в головах у приспешников киевского режима», — объяснила Бессараб.

Системы ПВО работают в усиленном режиме, а туристов просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников за два часа.