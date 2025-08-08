Российские ПВО сбили 23 украинских беспилотника за два часа

Российские системы ПВО за два с половиной часа уничтожили 23 украинских беспилотных аппарата над шестью регионами страны. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

В пятницу 8 августа с 15:00 до 17:25 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, за этот период было перехвачено и уничтожено 23 воздушных цели.

Наибольшее количество дронов — 11 единиц — сбили над Брянской областью. Еще шесть беспилотников уничтожили над Калужской областью, по два — над Краснодарским краем и Орловской областью. По одному дрону сбили над Курской областью и акваторией Азовского моря.

В последние месяцы украинские силы регулярно пытаются атаковать российскую территорию с помощью беспилотников, но эти попытки успешно пресекаются. Российские военные постоянно совершенствуют систему противовоздушной обороны, что позволяет эффективно защищать воздушное пространство страны.

Ранее грузовик с животными попал под удар украинского беспилотника в Брянской области.