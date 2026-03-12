Курорт замрет на сутки: Бали «выключат» уже через неделю для туристов

Остров готовится к ежегодному празднику Ньепи, во время которого жизнь полностью замирает. Российским путешественникам, оказавшимся на курорте, запретят покидать отели, а авиасообщение прервется на 24 часа.

20 марта на Бали наступит День Молчания, известный как Ньепи, который парализует жизнь острова ровно на сутки. Как сообщает издание The Bali Sun, с шести утра 19 марта до шести утра 20 марта закроются международный аэропорт Нгурах-Рай и все морские порты, полностью изолировав территорию от внешнего мира.

Главное правило для иностранных гостей, которые окажутся в это время на курорте, — строжайший запрет на выход за пределы отеля. Любые прогулки, попытки добраться до пляжа или перемещаться по острову будут расцениваться как серьезное нарушение. Следить за порядком станут специальные патрули, имеющие право задерживать нарушителей.

Уже восемнадцатого марта жизнь начнет постепенно затихать: после полудня закроется большинство заведений, а общественный транспорт перестанет курсировать с 15:00. Перекрытие дорог начнется ближе к вечеру для подготовки к традиционным церемониям. Паромное сообщение с соседними островами Ломбок и Нуса-Пенида также приостановят на различные периоды, начиная с вечера 18 марта.

В сам Ньепи туристам рекомендуют приглушить свет в номерах после заката и не создавать громких звуков, демонстрируя уважение к местным обычаям. Пользоваться электричеством и интернетом разрешается. Исключение из правил передвижения сделают лишь для экстренных ситуаций вроде госпитализации — отель вызовет специальный транспорт. После возобновления движения 20 марта следует готовиться к большому наплыву людей в связи с началом праздника Ид аль-Фитр.