Курортный апокалипсис: почему в Сочи мусор не вывозится неделями, пока туристы катаются на лыжах

На фоне курортного бума сочинские улицы оказались во власти мусорного коллапса. Жители курорта пожаловались СМИ, что на многих улицах отходы не вывозятся с декабря, что привело к образованию стихийных свалок и антисанитарной обстановке, пишут в Telegram-каналах.

Проблема приобрела системный характер: горы мусора мешают проезду транспорта, распространяют неприятный запах и привлекают бродячих животных. Местные жители с иронией комментируют происходящее: «Вот такая у нас „зимняя сказка“ в горах. Гости в шоке, жители в шоке. У нас потепление, а мусор начинает вонять. Все вываливается на дорогу и растаскивается собаками».

Ситуация усугубляется тем, что в то время как на центральных туристических объектах, таких как «Красная Поляна», поддерживается чистота, жилые районы оказались заброшенными. По словам жителей, администрация ограничивается отписками о передаче информации в профильный департамент, но реальных действий по наведению порядка не предпринимает.

В ответ на публикацию в МКУ «Единый заказчик г. Сочи» заявили, что в городе «усилена работа по вывозу твердых коммунальных отходов». Представители учреждения привели статистику, свидетельствующую о повышенной нагрузке на коммунальные службы: «В пик зимнего курортного сезона в городе зафиксировано увеличение объемов ТКО, вывозимых с контейнерных площадок. За минувшие сутки в Сочи вывезено около 1050 тонн мусора». Однако эта информация контрастирует с реальной картиной на местах, где мусор продолжает накапливаться.

Ранее сообщалось, что знаменитые пляжи Фукуока превратились в мусорные полигоны.