Курортный сезон под вопросом: автомобилисты раскритиковали платные трассы А-289 и М-4 к Черному морю

С приближением летнего сезона водители все активнее обсуждают два основных маршрута к побережью — новую скоростную дорогу А-289 в Крым и хорошо знакомую всем федеральную трассу М-4 «Дон». Портал 93.RU изучил отзывы автомобилистов и выяснил, что накопившиеся претензии к обеим магистралям способны омрачить долгожданный отдых.

Главные претензии к платным участкам

Наибольшее возмущение у путешественников вызывает сама система взимания платы. Многие убеждены, что дороги внутри страны должны оставаться бесплатными, поскольку владельцы машин и без того регулярно отчисляют налоги в бюджет. По их мнению, платный проезд фактически ограничивает конституционное право на свободное передвижение по собственной стране.

Отдельную волну недовольства порождает экономическая сторона вопроса. Водители указывают, что к стоимости поездки добавляются топливные акцизы, транспортный налог и утилизационный сбор. Те, кто вынужден пользоваться платными магистралями постоянно, называют ситуацию финансово обременительной. Некоторые признаются, что при поездках по южным регионам принципиально выбирают альтернативные бесплатные маршруты, даже если это означает значительный крюк.

Ряд автомобилистов поднимает проблему неочевидного заезда на платные отрезки. Люди жалуются, что порой въезжают на коммерческий участок неожиданно для себя, а стоимость для микроавтобусов оказывается ощутимой. Звучат предложения устанавливать крупные предупреждающие знаки и обязательно обустраивать бесплатные альтернативы — в том числе для местных жителей. В противном случае, по словам комментаторов, регулярные поездки на дачу или фермерские рынки станут неоправданно дорогими, что неизбежно отразится на ценах на продукты.

Ямы, пробки и вопросы к качеству

Если к новой трассе А-289, открытой чуть более года назад, серьезных замечаний пока не предъявляют, то к состоянию М-4 накопилось множество вопросов. Автомобилисты в своих отзывах описывают ситуацию весьма эмоционально. Они рассказывают, что на отдельных участках дорога покрыта ямами, а на обочинах то и дело видны машины с включенной аварийной сигнализацией — водители меняют пробитые колеса. Люди недоумевают, за что именно они отдают деньги, если качество покрытия столь низкое.

Кроме того, путешественников возмущает рост тарифов на фоне некачественного ямочного ремонта. Многие задаются справедливым вопросом: почему цена за проезд не снижается в периоды, когда на магистрали возникают пробки, а дорожное полотно оставляет желать лучшего. Отдельные комментаторы призывают к проверкам со стороны прокуратуры и Следственного комитета.

Некоторые пользователи отмечают и странности с оплатой через транспондер. По их наблюдениям, система иногда проводит сначала одно списание, а затем корректирует его и снимает сумму повторно, что вызывает дополнительные вопросы к операторам участков.