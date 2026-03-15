Курортный ценопад вверх: почему Анапа обошла Мальдивы и что будет дальше
Отдохнуть в Анапе стоит на 20 тысяч рублей дороже, чем слетать на Мальдивы
Анапа бьет ценовые рекорды. Как сообщает AnapaMedia.ru, отдых на российских курортах резко подорожал на фоне закрытых зарубежных направлений. По словам гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, тур в пятизвездочный отель в Анапе сейчас стоит 270 тысяч рублей. Для сравнения: поездка на Мальдивы с недорогим размещением обойдется примерно в 250 тысяч. Российский курорт оказался дороже экзотического острова.
Эксперт объясняет это перегрузкой черноморского побережья и острым дефицитом качественных отелей. Все хотят отдыхать с комфортом, а предложение не поспевает за спросом. Однако Мурадян предупреждает: ставка только на дорогие отели в расчете на текущий ажиотаж может быть ошибочной. Как только границы откроются, спрос на внутренний отдых неизбежно упадет, и тогда ценам придется идти вниз. Он напоминает, что устойчивой культуры внутреннего туризма у россиян пока не сформировалось.
Несмотря на высокие цены, отели премиум-класса в Анапе забронированы до конца августа. Это вдохновляет инвесторов на новые проекты. В планах — строительство двух крупных комплексов стоимостью 13 миллиардов рублей: четырехзвездочного Alean resort suits Riviera и пятизвездочного Alean Premium Anapa с аквапарком, термами, спорткомплексом и конгресс-центром.