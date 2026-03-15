Курортный ценопад вверх: почему Анапа обошла Мальдивы и что будет дальше

Анапа бьет ценовые рекорды. Как сообщает AnapaMedia.ru , отдых на российских курортах резко подорожал на фоне закрытых зарубежных направлений. По словам гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, тур в пятизвездочный отель в Анапе сейчас стоит 270 тысяч рублей. Для сравнения: поездка на Мальдивы с недорогим размещением обойдется примерно в 250 тысяч. Российский курорт оказался дороже экзотического острова.

Эксперт объясняет это перегрузкой черноморского побережья и острым дефицитом качественных отелей. Все хотят отдыхать с комфортом, а предложение не поспевает за спросом. Однако Мурадян предупреждает: ставка только на дорогие отели в расчете на текущий ажиотаж может быть ошибочной. Как только границы откроются, спрос на внутренний отдых неизбежно упадет, и тогда ценам придется идти вниз. Он напоминает, что устойчивой культуры внутреннего туризма у россиян пока не сформировалось.

Несмотря на высокие цены, отели премиум-класса в Анапе забронированы до конца августа. Это вдохновляет инвесторов на новые проекты. В планах — строительство двух крупных комплексов стоимостью 13 миллиардов рублей: четырехзвездочного Alean resort suits Riviera и пятизвездочного Alean Premium Anapa с аквапарком, термами, спорткомплексом и конгресс-центром.