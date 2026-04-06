Курс на три года: Китай готовит революцию в безвизовом режиме с Россией

Китай намерен не просто продлить безвизовый режим с Россией, а сделать его долгосрочным. Вместо ежегодного перезаключения соглашения Пекин может установить срок действия сразу на три года. К такому выводу приходят эксперты, анализирующие логику Поднебесной в вопросах миграционной политики.

Сейчас россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Эксперимент, стартовавший 15 сентября 2025 года, действует до 14 сентября 2026-го. Но Пекин уже уведомил Москву о готовности продлить соглашение, и, как полагает в беседе с URA.RU директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, в дальнейшем схема может стать еще более либеральной. Китай, по его словам, действует по отработанной схеме, которую уже применял ко многим западным и азиатским странам. Сначала с ними заключали годичный безвиз с ограничением пребывания в 15 дней, а позже переходили на трехлетние соглашения, увеличивая разрешенный срок до месяца.

При этом Китай изначально установил для россиян менее строгие ограничения, чем для граждан других государств. Причина, как ни странно, в отсутствии массовой миграционной угрозы. В Поднебесной опасаются наплыва этнических китайцев, которые живут в других странах и могут переехать на историческую родину, имея там родственников. В России таких людей, по оценкам эксперта, крайне мало.

«Экспатов в Китае около 800 тысяч человек — это очень низкий показатель для страны с таким большим населением. А туристов очень много. И для Китая важно, чтобы они и оставались туристами, а не решили остаться в КНР и искать там работу», — комментирует Маслов.

Россия, таким образом, успешно прошла устроенную соседней страной проверку. Туристический поток между государствами растет, и это устроило обе стороны. Причем география поездок, как отмечает Маслов, кардинально расширилась. Китайцы теперь путешествуют не только по стандартным маршрутам — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. В их списке появились экзотические для них места: Дагестан, Липецкая область, Воронеж. Там для гостей из КНР уже разработаны специальные программы.

Россияне, в свою очередь, освоили помимо привычных Пекина, Шанхая и Хайнаня новые форматы. В ход пошли познавательные туры в даосские и буддийские центры, активно развивается гастротуризм. Упрощение порядка въезда позволяет планировать несколько поездок в течение года, что особенно ценно, ведь увидеть Китай целиком за один раз невозможно. В целом страна оказалась вполне достойной заменой выпавшим из массового оборота европейским направлениям.

Вопреки стереотипам, КНР нельзя назвать бюджетным направлением для путешествий. Эксперт характеризует его как «разумно дорогое», отмечая при этом высокий уровень комфорта, который обеспечивает страна для иностранных гостей. Безвизовый режим дал толчок и деловому туризму. Кроме крупных корпораций, активизировался малый и средний бизнес. Предприниматели, которые раньше не открывали годовые визы, теперь могут ехать в командировки на обычных туристических условиях, что открывает новые возможности для двустороннего экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что, по заявению МИД РФ, Китай может продлить безвиз для россиян еще на год.