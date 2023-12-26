Курсанты Егорьевского авиационного технического колледжа собрали подарки военнослужащим СВО

Порядка тридцати коробок с подарками и письмами к Новому году собрали курсанты Егорьевского авиационного технического колледжа имени В. П. Чкалова вместе с учащимися школы № 13.

«Я думаю, что специальная военная операция касается каждой семьи и каждого гражданина России. Наши знакомые, близкие и родственники сейчас там. Своими подарками мы хотим как-то поддержать боевой дух наших бойцов. Чтобы они были уверены, что их здесь ждут и помнят о них. Думаю, мы продолжим проводить такие акции и дальше», — рассказал председатель Совета обучающихся Александр Степанов.

Отмечается, что это уже вторая отправка, которая организована по инициативе Совета обучающихся Егорьевского авиационного технического колледжа. Кроме подарков военнослужащим, ребята подготовили сладкие сюрпризы для детей, которые находятся на освобожденных территориях.

Вся собранная помощь была передана на пункт сбора помощи в городского округа Егорьевск и отправлена с конвоем из 5 машин по разным направлениям.