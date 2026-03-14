Курские дорожники исправили «коровьи лепешки» на Красной площади

В минувший четверг, 13 марта, в Курске завершились плановые мероприятия по ямочному ремонту. Специалисты работали на пяти улицах города, укладывая литой асфальтобетон. Об этом рассказали в городской администрации.

«В список попали участки на Красной площади, проспекте Дериглазова, а также на Студенческой, Крымской и улице Энгельса», — прокомментировали в мэрии.

Ремонтные бригады приступили к заданию еще с вечера: в первую очередь они занялись Красной площадью и зоной около Сумского моста. Технология процесса стандартная — фрезеровка поврежденных мест и укладка свежего асфальта.

Это уже не первый визит дорожников на Красную площадь в этом месяце. В первых числах марта тут уже латали ямы, но результат горожан откровенно шокировал. В соцсетях куряне возмущались, что вместо ям на дороге появились огромные бугры, сравнивая их с продуктами жизнедеятельности коров и называя происходящее «сюром». Судя по всему, предыдущие «латки» были признаны браком, поэтому власти решили провести работы заново, чтобы добиться нормативного состояния дороги.

