Курский губернатор призвал жителей области сдержанно провести новогодние праздники
Фото: [©Михаил Терещенко/РИА Новости]
Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с просьбой провести новогодние праздники дома, в спокойной обстановке.
Он призвал земляков быть в эти дни умеренными и сдержанными.
Старовойт напомнил о горе, которое переживают в эти дни соседи курян – белгородцы, пережившие ракетную атаку ВСУ, унесшую жизни 24 человек.
«Это и наше горе», – подчеркнул губернатор.
Старовойт сообщил, что во время праздников администрация и правительство Курской области будут работать в круглосуточном режиме.