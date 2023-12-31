Курский губернатор призвал жителей области сдержанно провести новогодние праздники

Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с просьбой провести новогодние праздники дома, в спокойной обстановке.

Он призвал земляков быть в эти дни умеренными и сдержанными.

Старовойт напомнил о горе, которое переживают в эти дни соседи курян – белгородцы, пережившие ракетную атаку ВСУ, унесшую жизни 24 человек.

«Это и наше горе», – подчеркнул губернатор.

Старовойт сообщил, что во время праздников администрация и правительство Курской области будут работать в круглосуточном режиме.