Курский омбудсмен предложил запретить трансляцию иностранной музыки в публичных местах

Омбудсмен Курской области Владимир Фирсов предложил запретить проигрывание зарубежной музыки в публичных местах. Об этом он сообщил в своих соцсетях .

В посте он сообщил, что к нему обращаются жители Курска, которые негодуют от такого проявления неуважения к отечественной культуре и требуют запретить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. От себя Фирсов добавил, что торговые центры даже в праздник дня Победы включают музыку недружественных стран, «спонсирующих нацизм».

Он также выступил с предложением транслировать в российских кинотеатрах отечественную ленту «Русское поле» 1971 года вместо зарубежных новинок. Фирсов уверен, что жители его области куда охотнее пойдут на российское кино и обсудят его содержание.

В марте Дмитрий Медведев заявил, что пользователям интернета в РФ нужно ограничить доступ к западной медиакультуре, поддержав пиратство и бесплатное скачивание иностранного контента.