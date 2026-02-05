Куртка оплавилась, заправка уцелела: как чудом избежали взрыва в Петербурге

5 февраля в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел опасный инцидент с возгоранием на автозаправочной станции. По информации МЧС, вызов поступил в 17:25 на адрес: Ленинский проспект, дом 139. Крупной катастрофы удалось избежать благодаря слаженным действиям.

На место оперативно прибыли три пожарных расчета. Ситуацию взяли под контроль, пожар был локализован на площади всего два квадратных метра. Ключевую роль сыграла автоматическая система пожаротушения, которая сработала мгновенно и не позволила огню распространиться, предотвратив возможный взрыв.

По свидетельствам очевидцев, опубликованным в паблике «Дорожный инспектор», незадолго до возгорания возле топливной колонки находился подросток, разговаривавший по телефону. Свидетель отвернулся, а когда снова взглянул, горела уже не только колонка, но и куртка на самом мальчике. Ребенок не пострадал — на нем лишь оплавилась одежда.

Накануне этого происшествия в городе уже был резонансный случай поджога: 24-летняя Елизавета Неуступова, обманутая мошенниками, устроила пожар на складе гуманитарной помощи для участников СВО с помощью «коктейлей Молотова» и была арестована по делу о теракте.