«Кусачие и злые»: раздраженные ноябрем гадюки кошмарят жителей Подмосковья

Жители подмосковной Балашихи и других районов региона стали свидетелями нетипичной для ноября картины: на лесных тропах греются на осеннем солнце змеи. Зоолог, специалист по редким видам Павел Айгишев в беседе с REGIONS рассказал , с чем связано такое явление в мире фауны.

В то время как по календарю змеи должны пребывать в состоянии глубокого сна, рептилии демонстрируют тревожную активность. Причина сбоя биоритмов — аномально теплая погода, установившаяся в регионе. В Министерстве экологии и природопользования Московской области подтвердили, что для погружения в зимнюю спячку (бримацию) змеям необходим устойчивый сигнал в виде похолодания. Идеальным условием является стабильное снижение ночных температур ниже +5°C. Однако в ноябре сложились уникальные условия: дневная температура поднимается до +11°C, а ночная редко опускается ниже +3°C. Прогретая солнцем лесная подстилка не дает рептилиям получить необходимый для засыпания холодный сигнал.

Из трех видов змей, обитающих в московском регионе, ядовитой является только одна — обыкновенная гадюка. Именно с ней сейчас связаны главные риски. Зоолог Павел Айгишев пояснил, что неспособность уйти в спячку серьезно влияет на поведение животных.

«Змеи проявляют повышенную тревожность из-за страха потерять занятую нору для зимовки и заметно сокращающейся кормовой базы. Поэтому советую аккуратно ходить в лесной местности и смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на вылезших на прогрев гадюк», — предостерег эксперт.

Проще говоря, голодные и лишенные покоя рептилии находятся в состоянии хронического стресса, что делает их более раздражительными и резкими в своей защитной реакции. Житель Балашихи Геннадий Ломовой метко сравнил ситуацию с человеческой: если мешать заснуть, становишься раздражительным и можешь «покусать».

Любителей осеннего леса предупредили о мерах предосторожности вплоть до конца следующей недели, когда синоптики, наконец, обещают устойчивое похолодание. Главное правило — смотреть под ноги. Гадюки, выползающие погреться на открытые пространства, могут оказаться на тропинках, у корней деревьев или на пнях. Специалисты рекомендуют выбирать для прогулок закрытую высокую обувь и перед тем как сделать шаг в густой траве или листве, пошевелить палкой. Неожиданная встреча для змеи так же нежелательна, как и для человека, но ее ответная реакция будет молниеносной. В случае укуса важно сохранять спокойствие, немедленно обратиться за медицинской помощью, а пострадавшую конечность обездвижить.

