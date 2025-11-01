«Осталась огромная шишка»: на российскую туристку в Египте напал необычный паук

Российская туристка столкнулась с серьезными последствиями после укуса насекомого во время отдыха в Египте, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе, где женщина ужинала в компании подруги, когда на нее напало неизвестное насекомое.

Врач, которого вызвали в гостиницу, не смог точно определить, какое именно насекомое укусило туристку. Однако сама пострадавшая уверена, что это был верблюжий паук — насекомое, достигающее 15 см в длину и проявляющее активность в ночное время.

Несмотря на отсутствие яда, укус такого паука вызывает сильное воспаление и может привести к инфекции из-за частичек разлагающейся пищи, сохраняющихся в его челюстях.

Туристке удалось снять воспаление с помощью местных лекарственных мазей, которые она применяла самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Башкирии домашняя змея укусила своего владельца в яичко, вызвав гематому.