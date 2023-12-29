Кущ рассказал, сколько еще продержится Украина «на плаву» в войне с Россией

Отсутствие военной и финансовой помощи Запада напрочь лишит Украину возможности продолжать хоть какое-то сопротивление России и страна продержится полгода, в лучшем случае год, пояснил украинский эксперт Алексей Кущ.

В беседе с катарским телеканалом Al-Jazeera политолог напомнил, что помощь западных партнеров киевского режима удерживает Украину «на плаву», по сути, с самого начала Москвой специальной военной операции.

«Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», — предположил Кущ.

Эксперт также добавил, без разблокировки морских портов в Черном и Азовском акваториях Украине невидать возобновления экспорта зерна и стали.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.