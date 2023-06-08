Кушанашвили грубо ответил Васильевой на критику Примадонны

Уже второй год обсуждается переезд Аллы Пугачевой из России заграницу. Татьяна Васильева, известная советская и российская актриса, незадолго до этого назвала Примадонну человеком, у которого не самые лучшие интеллектуальные данные. Об этом пишет издание «Утро.ру»

На оскорбление от Васильевой обратил внимание Отар Кушанашвили. Он был возмущен поведением звезд, которые нелестно отзываются о своих коллегах, с которыми они жили бок о бок до начала спецоперации. Пока Алла Борисовна жила в РФ, никто из них не мог себе такого позволить.

Кушанашвили резко отреагировал на брошенное в адрес певицы оскорбление «обезьяна», попросив взглянуть на саму Васильеву. Пугачева же не дает никаких комментариев касательно разногласий знаменитостей.