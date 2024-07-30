Кушанашвили рассказал о самом тяжелом испытании во время болезни

Шоумен столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. После госпитализации в конце июня с жалобами на боли в сердце и животе, ему поставили предварительный диагноз – цирроз печени. Однако, во время проведения операции, у Кушанашвили была обнаружена опухоль в кишечнике.

Известно, что телеведущий проходит курс химиотерапии и принимает необходимые лекарства и витамины. Одной из серьезных проблем, с которыми он столкнулся, стала бессонница. Врачи пытались помочь ему с помощью снотворных препаратов, но они не дали желаемого эффекта.

Сейчас Кушанашвили борется с самокопанием и рефлексией, которые усугубляют его состояние во время бессонных ночей. Несмотря на трудности, он старается не падать духом и поддерживать себя. Коллеги и поклонники желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось о том, что коронавирусная инфекция снова вернулась на территорию Киева.