Актер Гоша Куценко прокомментировал волну негатива, обрушившуюся на фильм «Последний богатырь. Колобок» после переноса премьеры картины о Человеке-пауке. В беседе с « Абзацем » он отметил, что значительная часть критиков, по его мнению, находится не в России.

Куценко подчеркнул, что национальное кино в любой стране должно оставаться в приоритете. По его словам, «Колобок» мог рассчитывать на более высокие кассовые сборы, однако столкнулся с мощной критикой в социальных сетях. Актер напомнил, что Колобок — самый сказочный русский герой, родившийся в Курске.

В Госдуме сегодня прошел круглый стол «Важность влияния кинематографа на формирование ценностей общества», соорганизаторами которого выступили партия «Новые люди» и Международный союз отцов.