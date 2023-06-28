Кузбасская микрокредитная организация оштрафована за навязчивость

Сообщается, что жительница Юрги решила взять кредит в одной из микрофинансовых организаций. Но, по некоторым обстоятельствам, она не вернула долг вовремя. Об этом пишет издание «Vse42.ru»

Компания начала рассылать женщине пугающие сообщения в мессенджерах и СМС на телефон. Судя по их содержанию, должнице угрожали звонками ее знакомым и родственникам. К тому же они пообещали доложить о долгах женщины ее коллегам по работе. Стоит отметить, что подобные сообщения в ее адрес поступали чаще, чем позволяет законодательство России.

Горожанка решила пожаловаться на давление и угрозы кредиторской компании. Судебные приставы взялись за данное дело. В конце концов, микрокредитная организация была оштрафована на сумму 90 тыс. рублей. Об этом стало известно от пресс-службы УФССП России по Кемеровской области.