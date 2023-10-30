Кузбасские врачи спасли мужчину от ампутации пальца на руке

Ранее в местную больницу попал мужчина с жалобой на боль в руке, которая не отступала около шести месяцев. Полгода мужчина страдал от неприятных ощущений. Вдобавок к ним на большом пальце правой кисти была рана, которая все никак не заживала.

Это требовало медицинского вмешательства, и в итоге врачами было решено провести обследование. Оно, в свою очередь, показало, что артерии кисти сужены более чем на 80%, как пишет издание «Vse42.ru». Такой расклад подразумевал под собой ампутацию пальца, однако, мало кого такое решение может устроить, поэтому его удалось сохранить.

Дмитрий Беглов, министр здравоохранения Кузбасса, рассказал на своей странице в социальных сетях об этом случае. Как выяснилось, все закончилось улучшением кровоснабжения пораженной конечности с помощью трех пятимиллиметровых проколов на нервах в области грудной клетки. Благодаря усилиям врача-хирурга пациенту в тот же день полегчало.