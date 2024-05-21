Поймавший Чикатило следователь Яндиев пояснил, что побудило водителя убить восьмилетнюю школьницу

В Ростовской области произошла трагедия. Восьмилетняя школьница пошла в магазин за хлебом. По дороге она встретила 25-летнего водителя эвакуатора, который предложил подвезти ее домой. Ребенок согласился. В этот же день тело девочки обнаружили в лесопосадке. Молодого мужчину, подозреваемого в убийстве, оперативно задержали. Он дал признательные показания.

Следователь Амурхан Яндиев не исключает, что мужчина ранее уже совершал подобные преступления. Во время расследования может появиться информация о других жертвах.

«Окажется маньяком. Таким же, как и все остальные эти «друзья», негодяи — Андрей Романыч Чикатило, Володя Муханкин. Обычный преступник никогда не может совершить расправу над ребенком», — делится мнением Амурхан Яндиев.

Следователь рассказал, что обычно маньяки не привлекают внимания общественности. Это «серые личности», которые по своей природе жуткие трусы. Маньяки не могут не убивать. Это болезнь, справиться с которой невозможно. Единственный способ обезопасить окружающих от них — это изолировать преступников. Маньяки осознают, что убивать плохо, но не могут контролировать свои желания.

«Они понимают, что убивать плохо. Но без этого никак не могут. Это болезнь», — уверен собеседник RostovGazeta.

Ранее сосед Чикатило раскрыл корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» подробности жизни рядом с маньяком.