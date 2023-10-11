Кузбассовец перед вылетом в Анталью украл планшет у женщины в аэропорту

Стало известно, что в новосибирской воздушной гавани кузбассовца 1967-го года рождения вместе с его супругой сняли с рейса. Мужчину уличили в краже, когда оперативники просматривали записи с камер видеонаблюдения. На это их подтолкнула обратившаяся за помощью 53-летняя женщина. Она сообщила сотрудникам о пропаже планшета, стоимость которого оценивается в более чем 10 тысяч рублей.

Согласно полученным данным от УТ МВД по СФО, мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает. Он накрыл гаджет курткой, после чего вместе с ней и планшетом отправился в другой конец зала. В отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело. Наказание за подобное правонарушение подразумевает до пяти лет колонии.