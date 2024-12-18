Кузбассовец попал под суд за рассылку порнографии

Житель Тайги Кемеровской области занимался в соцсетях рассылкой откровенного изображения, которое признали порнографическим. Как пишет VSE42.Ru, мужчину привлекли по уголовной статье.

Сибиряк попал под ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». 55-летний мужчина был ранее судим и вновь решил преступить черту закона.

Как установило следствие, в мае 2023 года мужчина распространял откровенное изображение, которое в ходе экспертизы признали порнографическим. Рассылка фотографий такого плана является уголовным преступлением.

Сам любитель картинок 18+ отправится на скамью подсудимых уже в скором времени. Следователи направили доказательную базу и все материалы в суд. Согласно максимальной санкции статьи, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина узнала от учителя о съемках 13-летней дочери в порноролике.