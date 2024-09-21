Жительница Петербурга узнала от учителя о съемках 13-летней дочери в порноролике
Фото: [pxhere.com]
Петербурженка узнала от классного руководителя своей 13-летней дочери о том, что та снялась в порноролике. Об этом сообщает 78.ru.
Педагог сообщил родительнице, что видео было выложено в школьном чате.
19 сентября мать школьницы обратилась в полицию с заявлением.
Информация о содержании видео и его участниках не раскрывается.
О произошедшем доложили представителю СК РФ по Санкт-Петербургу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о том, что во Львовской области школьника судили за просмотр порно на уроке информатики.