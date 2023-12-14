Кузбассовец стал заложником угольного бункера

Мужчина работал в котельной, но его неожиданно придавил осыпавшийся уголь.

Инцидент произошел в кузбасском городе Белово. Работник местного предприятия оказался «в плену», застряв в бункере для подачи угля. Его придавила осыпавшаяся порода, которая не давала мужчине выбраться самостоятельно. Ему удалось лишь позвать на помощь.

Как сообщает издание «Vse42.ru», на место прибыли сотрудники МЧС, бригада скорой помощи и силовики. В результате 56-летнего мужчину извлекли из бункера, а после передали медикам.

Росгвардия Кузбасса отметила, что сотрудник котельной пострадал и был доставлен в больницу сразу после освобождения. Характер полученных травм не уточняется, но мужчине оказывают всю необходимую помощь.