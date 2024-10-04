Кузбассовцы задумались о покупке противогазов из-за едкого воздуха

Жители Кузбасса пожаловались, что с наступлением холодов им стало тяжелее дышать: воздух заполонили выбросы от предприятий. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Жалоба поступила от поселка Грамотеино. Как отметили жители в соцсетях, с наступлением холодов стало гораздо тяжелее дышать: окна открывать не хочется из-за едкого воздуха, который на фоне работы предприятий приобрел видимость.

«Даже окно открыть нельзя, получается, в нашем поселке можно выживать только летом!» – жалуются местные жители.

Жители шутят, что в скором времени им могут пригодиться противогазы, если ситуация с воздухом не улучшится.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил воздух на загрязнения после пожара на нефтебазе в Перми.