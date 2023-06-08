Кузьмин случайно выставил свою жену за порог посреди ночи

Российский певец Владимир Кузьмин имеет богатую историю со своей женой Екатериной Трофимовой. Но недавно произошел еще один казус, о котором они еще долго будут вспоминать. Новостью поделился портал «Дни.ру»

Сейчас супруги живут душа в душу, однако Трофимова была выставлена мужем в подъезд прямо посреди ночи. Об этом она рассказала в соцсетях. Как оказалось, это произошло случайно, а итог оказался благополучным, несмотря на неприятный осадок.

Музыкант, когда вернулся домой, не стал тревожить жену, которая гуляла на балконе в подъезде. Он написал сообщение, что не будет запирать дверь и лег спать. Но, видимо, он забыл про обещание, из-за чего Трофимова долго простояла за порогом своей квартиры.