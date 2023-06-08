Кузьмин: сокращение послов в Румынии подрывает отношения между странами

Посол России в Румынии уверен, что сокращение штата подорвет отношения стран. Об этом сообщило ТАСС .

Ранее сообщалось, что власти Румынии потребовали выслать больше 50 человек из российского посольства в Бухаресте. Как рассказал полос РФ в Румынии Валерий Кузьмин, такой шаг местных властей подрывает отношения между двумя странами. Также он уверен, что Румыния действует по указанию блока НАТО.

Российская сторона не собирается оставлять очередную попытку выслать послов без ответа. Сообщается, что Россия примет соответствующие ответные меры, если штат посольства в Бухаресте действительно будет сокращен.