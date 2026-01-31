«Квадрат» за полмиллиона: вторичное жилье в Москве стало золотым

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Рынок вторичного жилья в крупнейших городах России в 2025 году продемонстрировал уверенный рост, без падения цен ни в одном из мегаполисов. Абсолютным лидером по динамике стала Москва, где стоимость квадратного метра на «вторичке» за год выросла на 34%, достигнув в среднем 464 тысяч рублей, пишет РБК.

Аналитики связывают этот скачок с перетоком спроса, вызванным высокой ипотекой на новостройки и общим удорожанием первичного рынка. Вслед за столицей в рейтинге городов-миллионников расположились Казань (рост на 29,4%, до 223 тыс. руб./кв. м) и Екатеринбург (плюс 26,2%, до 161,6 тыс. руб./кв. м). Санкт-Петербург с показателем в 26% роста и Нижний Новгород с 21,8% замыкают первую пятерку.

Наименьший прирост цен зафиксирован в Волгограде — всего 6,9%, что, однако, также является положительной динамикой. Общая тенденция указывает на смещение активности значительной части покупателей в сегмент готового жилья.

