Квадратные метры против кошелька: пенсионеров ждет новый расчет ЖКУ с мая 2026 года

Переход на расчет по площади жилья

С мая 2026 года в России вступает в силу новый порядок тарификации жилищно-коммунальных услуг, который затронет одиноких собственников недвижимости. Теперь оплата за отопление, содержание общедомового имущества и взносы на капитальный ремонт будет рассчитываться строго по количеству квадратных метров, а не по числу зарегистрированных жильцов. В результате пенсионер, проживающий в двухкомнатной или трехкомнатной квартире, столкнется с суммами в квитанциях, сопоставимыми с расходами больших семей в аналогичном жилье. Особенно остро это ощутят жители северных регионов, например Мурманской области, где тарифы традиционно выше средних по стране.

Ограничения государственной поддержки

Действующая система льгот и субсидий сохраняется, однако она имеет свои пределы. Государство компенсирует расходы только в рамках установленных социальных нормативов площади. Например, если пенсионер живет один в квартире площадью 70 кв. м, субсидия покроет лишь часть платежа (обычно в пределах 33–42 кв. м в зависимости от региона), а за «лишние» метры придется платить полную стоимость из собственных средств. Юристы также предупреждают: наличие прописанных родственников, которые фактически не живут в квартире, может стать препятствием для получения финансовой помощи, поэтому рекомендуется заранее актуализировать данные о составе семьи и проверить соответствие показаний приборов учета.