Квадратный метр бьет рекорды: Росстат шокировал новыми цифрами

Федеральная служба государственной статистики подвела итоги четвертого квартала 2025 года на рынке жилья. Данные свидетельствуют о продолжении роста цен как в новостройках, так и на вторичном рынке.

На первичном рынке квадратный метр подорожал до 215 тысяч рублей против 177 тысяч годом ранее. Вторичное жилье выросло в цене до 130 тысяч рублей, тогда как в конце 2024 года этот показатель составлял 114 тысяч.

Наиболее заметно увеличилась стоимость улучшенных квартир в новостройках — рост составил 3,7 процента. Элитное жилье на первичном рынке прибавило 1,4 процента. Квадратный метр в домах среднего качества поднялся в цене со 149 до 172 тысяч рублей, улучшенного — со 182 до 213 тысяч. Элитный сегмент продемонстрировал скачок с 362 до 537 тысяч рублей.

На вторичном рынке динамика оказалась скромнее. Квартиры низкого качества подорожали на 0,6 процента, улучшенное жилье — на 1,6 процента. При этом элитные объекты на вторичке, напротив, стали дешевле на 0,5 процента. В абсолютных цифрах квадратный метр низкокачественного жилья вырос с 87 до 90 тысяч рублей, среднего — со 102 до 111 тысяч, улучшенного — со 125 до 140 тысяч. Элитный сегмент во вторичном фонде поднялся с 233 до 330 тысяч.