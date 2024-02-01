Квадрокоптер для поиска пропавших людей создали школьники из подмосковного Реутова

В реутовском «Изобретариуме» создали первый в мире автономный квадрокоптер для поиска пропавших людей. Авторами проекта выступают школьники Максим Козлов и Кирилл Колычев.

Большинство деталей нового коптера напечатаны на 3D-принтере, на каждую уходит примерно пять часов. Модернизация изобретенного коптера продолжается. Ребята собираются дооборудовать его тепловизорами. Стоимость одного дрона составляет чуть менее 30 тысяч тысяч рублей, однако авторы работают над ее снижением.

«У нас на один квадратный километр выделяется примерно 4 дрона. Это один главный и три подчиненных. Соответственно, главный дрон отвечает за передачу данных с подчиненных на сервер. А подчиненные работают как сканер, и при обнаружении человека они присылают фотографии местоположения этого человека в пункт МЧС», — рассказал Максим Козлов.

Другой автор Кирилл Колычев отметил, что на данный момент все поиски пропавших людей с применением дрона происходят не в автономном режиме. То есть человек берет пульт, смотрит на изображение, выводимое с камеры дрона, летает и глазками пытается определить на земле человека. Ребята же пытаются этот процесс автоматизировать. То есть пользователь выбирает на карте примерное местоположение человека, загружает туда его фотографию и с помощью машинного зрения пытается определить положение человека.