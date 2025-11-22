Квадрокоптеры, очки, компьютеры: чем теперь удивит «Школа дронов» в Клину

Управление образования городского округа Клин приобрело для учебного заведения мощные квадрокоптеры, FPV‑очки, персональные компьютеры и ноутбуки.

По словам руководителя «Школы дронов» Антона Елькина, обновление техники выведет обучение на новый уровень. Новые дроны способны развивать скорость до 200 км/ч — в разы быстрее прежних моделей, чья максимальная скорость составляла 45–50 км/ч. Это позволит качественнее готовиться к крупным соревнованиям — чемпионату области, Первенству и Кубку России.

Кроме того, в школе обновили маленькие квадрокоптеры Tiny Whoop. Их используют для тренировок и состязаний в зале.

Стоит отметить, что «Школа дронов» в Клину работает с сентября 2024 года. За короткое время ее воспитанники добились успехов — их результаты уже заметны не только на областном, но и на всероссийском уровне.