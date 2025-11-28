Квартира Деда Мороза рассекречена: в Подмосковье создали необычный креатив с перспективой штрафа

В Люберцах началась неофициальная подготовка к Новому году, причем некоторые жители подходят к украшению своих домов с особой креативностью, передает REGIONS .

В одном из домов на улице Космонавтов жильцы превратили обычную квартиру в резиденцию Деда Мороза: входная дверь закрыта баннером с изображением снеговиков, нарядной елки и подарочных коробок, а пол украшает тематический коврик. Фотографии необычного оформления быстро разошлись по местным пабликам, вызвав бурное обсуждение.

«Ой, там наверное подарков целая гора за этой волшебной дверью», — написала люберчанка.

Однако юрист по жилищному праву Ирина Сотникова предупреждает: подобные инициативы, даже самые красивые, могут привести к административной ответственности. По ее словам, ключевой проблемой является самовольное изменение общего имущества дома без согласования на общем собрании собственников. Украшение стен подъезда, поручней лестниц или кабин лифтов нарушает нормы Жилищного кодекса и карается штрафом.

Более серьезные последствия возможны при нарушении противопожарных правил. В этом случае, как уточняет специалист, жильцам грозит штраф от ₽5 тыс. до 15 тысяч, а управляющая компания может быть оштрафована на сумму от ₽300 тыс. до 400 тысяч.

Парадокс заключается в том, что многие жители, создавая праздничную атмосферу, искренне не понимают возможных юридических последствий. Тем временем в жилом комплексе «Люберцы» уже появились более традиционные украшения — разрисованные подъездные двери и елка с игрушками в холле, что также требует официального согласования.

