Квартира-«резина» в Уфе: как женщина зарабатывала на мигрантах и чем это кончилось

В Уфе 59-летняя местная жительница предстанет перед судом за организацию нелегальной миграции в особо крупных масштабах. По информации прокуратуры Башкирии, женщина в течение почти двух лет — с января 2024 по декабрь 2025 года — фиктивно регистрировала иностранцев в своей квартире. Всего таким образом она «прописала» 430 человек.

При проверке выяснилось, что ни один из зарегистрированных мигрантов никогда не проживал по указанному адресу. Женщина действовала в одиночку, предоставляя услуги по постановке на учёт за денежное вознаграждение .

Против россиянки возбудили уголовное дело. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкции по инкриминируемой статье предусматривают вплоть до лишения свободы.