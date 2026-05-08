Квартира с «сюрпризом»: адвокат раскрыла риски наследования недвижимости с обременением

Покупка или получение в наследство квартиры не всегда гарантирует полное распоряжение квадратными метрами. Адвокат Елена Кудерко предупредила о существовании специфического юридического механизма — завещательного отказа, который может превратить жизнь нового собственника в юридический лабиринт. О таких рисках агентству « Прайм Прайм » рассказала адвокат Елена Кудерко.

Что такое завещательный отказ

Согласно статье 1137 ГК РФ, собственник жилья имеет право прописать в завещании особое условие: наследник получает квартиру только при обязательстве предоставить право проживания в ней третьему лицу (отказополучателю). Это право может быть как временным, так и пожизненным. Самое коварное в этой норме — обременение «приклеивается» к недвижимости. Даже если наследник решит продать квартиру, право третьего лица на проживание в ней сохранится за новым владельцем.

Скрытая угроза для покупателей

Для тех, кто планирует приобрести недвижимость, ранее полученную продавцом по наследству, возникает серьезный риск. Если в завещании был указан отказ, покупатель может обнаружить, что в его новой квартире имеет право жить посторонний человек, которого невозможно выселить даже через суд. Эксперт подчеркивает: свидетельство о праве на наследство не всегда содержит подробную информацию об этом нюансе, поэтому критически важно изучать текст самого завещания.

Сроки и ограничения

Право пользования жильем по завещательному отказу действует в течение трех лет с момента открытия наследства (если оно не реализовано) и не может быть передано по наследству другим лицам. Однако если отказополучатель уже пользуется своим правом, он защищен законом. Суды в таких спорах практически всегда принимают сторону того, чье право на проживание было закреплено волей покойного собственника.