Квартира Сюткина за полмиллиарда: антиквариат, камин и стол Наполеона в центре Москвы

Заслуженный артист России Валерий Сюткин выставил на продажу трехкомнатную квартиру на Сретенском бульваре в центре Москвы. Как сообщают Telegram-каналы, стоимость недвижимости площадью 232 квадратных метра составляет полмиллиарда рублей. Вместе с жильем покупатель может получить стол Наполеона, который музыкант приобрел на аукционе.

Внутри апартаментов — три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, антиквариат и винтажная мебель. Коллекцию вещей Сюткин собирал годами. Судьба наполеоновского стола, по данным источника, будет решаться отдельно: если за него предложат хорошую сумму, он останется новому владельцу.

Музыкант решил расстаться с шикарными апартаментами, потому что устал от столичной жизни, много путешествует и задумывается о переезде за город.