«Квартира ушла, а деньги исчезли». Суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной» в Петербурге

В судебной практике Санкт-Петербурга зафиксирован прецедент: впервые прекращено производство по иску о возврате жилья, отчужденного в результате мошенничества. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, конфликт был исчерпан благодаря мировому соглашению, утвержденному судом.

Инцидент берет начало летом 2024 года, когда гражданка Маргарита оформила договор купли-продажи своей квартиры на Константина. Как сообщает «Фонтанка.ру», сумма сделки составила 5 миллионов рублей. Однако вскоре выяснилось, что к продаже недвижимости женщину подтолкнули злоумышленники, в течение долгого времени осуществлявшие в ее отношении психологическое давление.

Действуя по классической схеме «банкового» или «служебного» мошенничества, преступники под видом сотрудников силовых структур, Центробанка и ФССП убедили Маргариту в угрозе ее сбережениям. Под предлогом «защиты активов» они заставили ее срочно продать квартиру и перевести вырученные средства. На момент раскрытия аферы пострадавшая успела перечислить злоумышленникам 2,5 миллиона рублей.

После обращения в правоохранительные органы в августе 2024 года, в ноябре Маргарита подала гражданский иск с требованием аннулировать сделку и восстановить ее право собственности на жилье.

Развязка наступила 11 декабря 2025 года. В ходе судебного разбирательства стороны нашли компромисс и заключили мировое соглашение. Его ключевые условия:

- Договор купли-продажи расторгается по взаимной договоренности;

- Маргарита обязуется вернуть Константину полную стоимость квартиры — 5 миллионов рублей — через безотзывный банковский аккредитив, что гарантирует покупателю финансовую безопасность;

- В ответ Константин освобождает жилое помещение и возвращает его первоначальной владелице вместе с ключами;

- Судебные издержки каждая из сторон берет на себя;

Таким образом, суд обеспечил легитимное разрешение сложного конфликта, позволив потерпевшей восстановить справедливость в досудебном порядке, а покупателю — вернуть свои инвестиции.

Ранее сообщалось о том, что Долина после обещания вернуть деньги Лурье не связалась с ней.