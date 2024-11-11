Квартирник «Авторской песни» впервые состоялся в Павловском Посаде

Мероприятие состоялось в павильоне парка «Дубрава». В осенний вечер творческие люди собрались вместе, чтобы поделиться вдохновением и мотивировать друг друга на написание новых музыкальных произведений и стихотворений.

Каждое произведение, которое было представлено на творческом вечере, было написано авторами из Павлово-Посадского городского округа. Квартирник собрал много гостей, которым было интересно ознакомиться с местным творческом и узнать талантливых людей родного округа. Одна из местных жительниц отметила, что название мероприятия было полностью оправдано: на вечере образовалась душевная атмосфера.

«Была впервые на таком формате мероприятия. Изначально, увидев афишу со словом «квартирник», задумалась, что же это будет. А придя, убедилась, что это поистине душевная, «домашняя» встреча творческих людей. Я не пишу музыку, но пишу стихи. Было интересно и полезно познакомиться с людьми, которые могут стать моими соавторами», — высказала мнение жительница Павловского Посада Алина М.

Гости вечера отметили, что с нетерпением ждут следующей встречи в таком же формате и допускают, что количество желающих представить свои работы может увеличиться.