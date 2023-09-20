Этой же процедуре подлежат и объекты санаторно-курортной отрасли.

Владимир Константинов, занимая должность председателя Государственного совета республики Крым, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он написал о ряде объектов, которые подлежат так называемому отчуждению. Среди них числятся как жилые помещения (например, квартира Елены Зеленской), так и коммерческие.

Известно, что рыночная стоимость квартиры Елены Зеленской, жены украинского лидера, составляет по примерным подсчетам почти 24 миллиона рублей. Об этом пишет RT.

По словам Владимира Константинова, новый собственник этого жилого помещения получит рекомендацию по созданию в квартире музея борьбы с нацизмом.