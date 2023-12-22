Квартиру российского актра Андрея Урганта затопило в Санкт-Петербурге

О произошедшем водном коллапсе посреди ночи актер и телеведущий поделился с телеканалом РЕН.

Со словам Урганта, про потоп он узнал от своих соседей. Актер рассказал, что он спустился к ним для оценки масштаба последствий.

«Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то, я думаю, что пробили крышу, в очередной раз», — поделился опасениями Ургант.

На место вызвана дежурная бригада коммунальных служб. Других подробностей произошедшего инцидента пока не приводится.