Квартиру вернут только после полного расчета: какой законопроект готовят в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью корреспонденту « Ленты.ру » на ПМЭФ рассказал о готовящемся законопроекте, который изменит правила возврата жилья при признании сделки недействительной. Согласно инициативе, продавец сможет получить недвижимость обратно только после того, как полностью возместит покупателю уплаченную сумму.

Кроме того, Аксаков напомнил о недавно принятой поправке, усиливающей антиотмывочный контроль за сделками с недвижимостью со стороны Росфинмониторинга. По его словам, ведомство теперь может устанавливать дифференцированные денежные пороги, предполагающие усиленный надзор. Аксаков пояснил, что разные сегменты недвижимости и типы организаций имеют различную степень риска: для крупных девелоперских компаний или отдельных регионов пороги могут быть повышены, а для небольших сделок или определенных категорий участников — оставлены на прежнем уровне.