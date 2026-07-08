Египетские власти нанесли серьезный удар по бюджетному отдыху. Министерство туризма и древностей во главе с Шерифом Фатхи ввело полный запрет на размещение иностранцев в нелицензированных частных квартирах, апартаментах и апарт-отелях. В ходе проверок чиновники выявили теневой сектор из 23 тысяч номеров, работавших без налогов и полицейского контроля, и теперь контролирующие патрули получили право опечатывать помещения и штрафовать владельцев. Для туристов это означает аннуляцию бронирований и риск остаться на улице даже после предоплаты.

Разгром нелегального рынка полностью перекраивает экономику самостоятельных путешествий. Раньше студию с бассейном в Эль-Каусере сдавали за ₽1,5–2 тыс. в сутки, квартиру в престижном Сахл-Хашиш — за ₽4–5 тыс., а виллу на большую компанию — за ₽10–15 тыс. Теперь этот дисконтный конвейер обнулен. Самый дешевый легальный номер в трехзвездочной гостинице стартует от ₽4,5 тыс. за ночь, размещение в пятизвездочном резорте — от ₽13 тыс., а аренда виллы при отеле доходит до ₽40–500 тыс. в сутки.

Эксперт по Египту Фуад эль Гохари подчеркнул, что решение министра Фатхи — серьезный удар по кошелькам самостоятельных туристов. По его словам, людей сознательно выдавливают в официальные гостиницы, где цены в разы выше, при этом единственной защищенной альтернативой остается покупка официальных ваучеров туроператоров, чья логистика полностью подкреплена фискальными чеками ведомств.