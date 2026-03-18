«Квартиры воняют, а подвал утонул»: жители Калининграда вторую неделю захлебываются в фекалиях

В Калининграде жильцы многоэтажного дома на Красной улице оказались в эпицентре коммунальной катастрофы. Вот уже 14 дней подвал здания буквально утопает в нечистотах, а ответственные службы не могут прийти к консенсусу. Первыми тревогу забили авторы телеграм -канала Amber Mash.

Сотрудники аварийной службы и местного водоканала неоднократно выезжали на место ЧП: обработка труб спецсредствами проводилась 6, 10, 12, 13 и 15 марта. Однако радикально решить проблему засора так и не вышло. Обессиленные жильцы жалуются, что их заявки в управляющую компанию остаются без должного ответа.

Ситуация осложняется классическим для ЖКХ «перебрасыванием стрелок». Аварийщики настаивают, что корень зла — в общегородской канализации, и требуют ответственности от водоканала. Водоканал парирует: люк, из которого, предположительно, все течет, находится в зоне ответственности ЖЭУ. Пока чиновники и службы выясняют отношения, уровень зловонной воды в подвале только растет. Отчаявшиеся жильцы требуют создать экстренную комиссию с участием УК, «Водоканала» и представителей мэрии, чтобы наконец-то найти источник засора и ликвидировать угрозу.

