Квазар потускнел в десятки раз за 20 лет: что озадачило ученых и человечество

Астрономы стали свидетелями явления, которое бросает вызов существующим теориям эволюции галактик. Сверхмассивная черная дыра, находящаяся в центре далекой галактики, резко снизила свою активность. Объект расположен настолько далеко, что ученые наблюдают его в том состоянии, в котором он пребывал 10 миллиардов лет назад. Об этом сообщили в журнале PASJ.

Речь идет о квазаре — сверхмассивной черной дыре, активно всасывающей окружающий газ и пыль. В процессе поглощения материя раскаляется до колоссальных температур и начинает излучать энергию, превосходящую свечение всей галактики. Однако у данного объекта этот процесс внезапно замедлился.

Сравнив снимки, сделанные с интервалом около 20 лет, исследователи обнаружили, что яркость квазара уменьшилась в десятки раз. Специалисты исключили вероятность того, что источник света перекрыло пылевое облако: черная дыра действительно практически перестала втягивать вещество. Интенсивность поглощения сократилась примерно в 50 раз.

Главная загадка для научного сообщества — стремительность перемен. Согласно существующим моделям, подобное угасание должно растягиваться на сотни тысяч лет, однако здесь трансформация произошла на глазах у исследователей. Этот случай заставляет пересмотреть представления о динамике сверхмассивных черных дыр, которые оказались гораздо более изменчивыми, чем предполагалось ранее.