День клубники: открываем секреты сладкой ягоды и отправляемся на сбор урожая в Московской области
В прошлом году в Подмосковье собрали 1051 тонну клубники
Фото: [Медиасток.рф]
18 июня отмечают День клубники, и в Подмосковье вовсю идет сбор урожая садовой земляники. То, что привычно называют клубникой, на самом деле — садовая земляника: именно она радует крупными, сочными ягодами. А вот настоящая клубника — редкий дикорастущий вид: у нее мелкие круглые плоды и яркий аромат. Но народное название так прочно вошло в обиход, что практически вытеснило ботанический термин.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году подмосковные аграрии собрали 1 051 тонну этой любимой многими ягоды. Такой урожай стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов: системной поддержке сельхозпроизводителей, внедрению современных агротехнологий и кропотливому труду фермеров.
Один из самых атмосферных способов познакомиться с клубничным сезоном — принять участие в самосборе. Вот несколько хозяйств, где ждут любителей клубники:
- городской округ Клин: «Клинская ягода» (деревня Микляево) и «Красная Слобода» (деревня Слобода);
- муниципальный округ Шаховская: «Ягодное хозяйство Козыревых» (деревня Елизаветино) и плодопитомник «Ягода‐Малина» (деревня Филенино);
- Ленинский городской округ: совхоз им. Ленина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона.