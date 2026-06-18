День клубники: открываем секреты сладкой ягоды и отправляемся на сбор урожая в Московской области

18 июня отмечают День клубники, и в Подмосковье вовсю идет сбор урожая садовой земляники. То, что привычно называют клубникой, на самом деле — садовая земляника: именно она радует крупными, сочными ягодами. А вот настоящая клубника — редкий дикорастущий вид: у нее мелкие круглые плоды и яркий аромат. Но народное название так прочно вошло в обиход, что практически вытеснило ботанический термин.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году подмосковные аграрии собрали 1 051 тонну этой любимой многими ягоды. Такой урожай стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов: системной поддержке сельхозпроизводителей, внедрению современных агротехнологий и кропотливому труду фермеров.

Один из самых атмосферных способов познакомиться с клубничным сезоном — принять участие в самосборе. Вот несколько хозяйств, где ждут любителей клубники:

городской округ Клин: «Клинская ягода» (деревня Микляево) и «Красная Слобода» (деревня Слобода);

муниципальный округ Шаховская: «Ягодное хозяйство Козыревых» (деревня Елизаветино) и плодопитомник «Ягода‐Малина» (деревня Филенино);

Ленинский городской округ: совхоз им. Ленина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона.