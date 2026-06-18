Ставшая матерью в 42 года Сати Казанова опровергла странные слухи о родах

Бывшая участница группы «Блестящие», российская певица Сати Казанова прокомментировала в интервью KP.RU информацию, которая накануне распространилась в СМИ.

Ранее появились публикации о том, что Сати несколько дней ходила с пуповиной и ждала, чтобы она сама высохла и отвалилась.

«В СМИ писали, будто я ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения. Чтобы пуповина полностью отпульсировала», — рассказала Казанова.

Она добавила, что весь процесс занял меньше часа, а пуповину перерезал муж певицы Стефано Тиоццо. Он сразу согласился на парные роды и присутствовал при появлении первенца.

Напомним, Казанова стала матерью в 42 года. В октябре 2023 года она родила дочь. В браке с итальянским фотографом Тиоццо Сати состоит с 2017 года.

Ранее сообщалось, что родившая в 52 года фигуристка Маргарита Дробязко показала фотографии с годовалой дочерью.