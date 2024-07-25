«Квеста больше не будет»: владелец сгоревшего «Дома ужасов» сконцентрируется на КВН

Гусейн Ибрагимов заявил о готовности понести наказание. В данный момент он занимается ликвидацией последствий после пожара, о чем рассказали в Telegram-канале Mash.

Напомним, ранее в Махачкале произошла трагедия, из-за которой умерли две девушки (Мадина и Асият). Согласно полученной информации, один из актеров квест-рума кинул в их сторону горящую перчатку – он был арестован на два месяца. Других сотрудников тоже удалось задержать.

В данный момент Ибрагимов активно помогает ведению следствия, а также наводит порядок в помещении для сдачи хозяину и продает оборудование, не пострадавшее в огне.

Известно о дальнейших планах владельца «Дома ужасов». Сообщается, что он решил сменить сферу деятельности. Вместо бизнеса Гусейн Ибрагимов займется стендапами.