Квесты, кино и конкурс на лучший стих: стало известно, как Херсон отпразднует воссоединение с Россией

День воссоединения новых регионов с Россией — памятная и важная дата не только для вернувшихся в состав РФ субъектов, но и для всей страны. Праздничные мероприятия пройдут во многих городах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Полина Щербина, заместитель министра по молодежной политике Херсонской области, рассказала нам, как регион готовится к знаковому событию. Оказалось, что часть приуроченных к празднику мероприятий началась задолго до 30 сентября.

«Цикл мероприятий уже стартовал 23 сентября, в годовщину проведения референдума о воссоединении с Россией. Мы запустили патриотические кинопоказы для подрастающего поколения: школ, вузов и сузов. На протяжении недели дети посещают кинотеатры, смотрят фильмы. Это «Легенда №17», «Движение вверх», «Стрельцов». Также проводится конкурс на лучший стих о воссоединении с РФ среди учебных учреждений, дети проявляют инициативу, уже принято более 70 заявок», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Министерство молодежной политики и спорта устроило онлайн-флешмоб, в рамках которого жители Херсонской области делятся изменениями в собственной жизни за последний год, проведенный в составе РФ. Видео от участников будут опубликованы уже 30 сентября, в День воссоединения новых регионов с Россией. Тогда же состоятся другие праздничные мероприятия.

«30 сентября начнется с исторического квеста для молодежи в Херсоне. В парках с 10 утра будут работать аниматоры и магазинчики со сладостями. Волонтеры раздадут детям воздушные шары, а вход на аттракционы будет бесплатным. С 16 часов стартует концертная программа с участием Акима Апачева и кавер-группы «Вне времени». В рамках нее губернатор Херсонской области наградит активную молодежь за вклад, внесенный в развитие региона», — добавила Щербина.

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