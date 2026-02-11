«Квитанция с сюрпризом». Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

Фото: [ Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф ]

Собственник квартиры имеет полное право не оплачивать дополнительные услуги ЖКХ, если их включили в платежку без его ведома. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов.

По словам эксперта, обязательство платить за дополнительные сервисы, такие как охрана, работа консьержа или уборка придомовой территории, возникает исключительно после одобрения на общем собрании собственников.

«Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников», — подчеркнул Коновалов.

Юрист уточнил, что решение собрания обязательно для всех, если оно было проведено с соблюдением кворума и процедуры голосования. Если же в процессе были допущены нарушения, собственник, не принимавший участия, может оспорить это решение в судебном порядке.

Отдельно Коновалов напомнил о существовании льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров, военнослужащих и многодетные семьи.

«В Москве, например, ветеранам труда предоставляется пятидесятипроцентная скидка... по этому пути идут и другие регионы», — заключил он.

